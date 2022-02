Bridge Maritime vindt wrak schip Smit-Lloyd 102 na 51 jaar Facebook

Na ruim 51 jaar is waarschijnlijk het wrak van de Smit-Lloyd 102 teruggevonden, schrijft De Telegraaf. Het Nederlandse bevoorradingsschip verging op oudejaarsavond 1970 voor de Zuid-Afrikaanse kust in vliegende storm. Slechts twee van de zeven Nederlandse bemanningsleden overleefden de scheepsramp, een van de grootste voor ons land in vredestijd.

De exacte locatie van het schip bleef 51 jaar lang een mysterie. Tot enkele dagen geleden: een Zuid-Afrikaans sleep- en bergingsbedrijf, Bridge Maritime, liet weten bij toeval een scheepswrak te hebben gevonden op zo’n 35 zeemijl (63 kilometer) uit de kust van Cape St. Francis. De resten liggen op een diepte van ongeveer 90 meter. “We zijn er voor bijna 95 procent zeker van dat we de Smit-Lloyd 102 hebben gevonden”, zegt directeur Neil Scott-Williams tegen de krant.

Bridge Maritime gaat waarschijnlijk komende week al terug naar de vindplek om nader onderzoek te doen. Overigens zal er geen poging worden ondernomen om het schip te bergen. ‘Nee, zeker niet. Het is een zeemansgraf en dat blijft het”, aldus de directeur.

