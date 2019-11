Schuttevaer Premium ‘Kok kan kerst maken of breken’ Facebook

Twitter

Email Petten 25 november 2019, 13:39

‘Man, daar vraag je me wat, speciale herinneringen aan Kerstmis op zee. Meestal was het een gewone werkdag.’ Dat was de eerste spontane reactie van Kees van Assem, oud-sleepbootkapitein bij Smit Internationale. Maar wie de wereldzeeën heeft bevaren, zit nooit verlegen om een anekdote.