Schiedam 09 februari 2022, 20:00

De volgende generatie offshore-kranen ligt al klaar op de tekentafel van Huisman in Schiedam. Met werven in China en Tsjechiƫ, maar ook nog altijd in Nederland is de vermaarde Nederlandse kranenbouwer wereldmarktleider op het gebied van kolossale hijskranen voor de offshore-windindustrie.

1 / 1 Werknemers van Huisman lijken toch wel erg klein naast een hijshaak op de werf van Schiedam. (Foto Huisman) Werknemers van Huisman lijken toch wel erg klein naast een hijshaak op de werf van Schiedam. (Foto Huisman)

(Jelmer Bastiaans)