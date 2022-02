Volgens mij is de AIS indertijd in het leven geroepen als extra hulpmiddel voor de veilige vaart. En wellicht zijn we ook vergeten dat de voorwaarde voor verplichting was, dat een aantal zaken waaronder ook de privacy, afdoende gewaarborgd moesten zijn zodat niet allerlei instanties, bedrijven en personen de gegevens kunnen gebruiken voor hun eigen meer dan wel mindere dubieuze doeleinden…

Toch leuk als een aantal tot de tanden bewapende sujetten aan je schuit staan omdat er toevallig in een container die net bij jou aan boord staat een paar poedertjes opgeslagen liggen… want dat is inmiddels al voorgevallen.

Dan even on topic… hoe willen ze dat meten? Zodra de uitlaatgassen de uitlaat verlaten verwaaien ze met een beetje wind al dusdanig dat onmogelijk is vast te stellen hoeveel welk schip uitstoot. Dus kappen met die onzin van fit for 55… Want daar eten en vieren complete volksstammen aan ambtenaren, bobo’s en juppen brood en dure feestjes van.