Scheepswerf Ferus Smit in Westerbroek heeft exact zes weken nodig gehad om de 17 december van stapel gelopen Arklow Cloud af te bouwen en op te leveren. De overdracht had vrijdag 28 januari plaats in de Eemshaven.

1 / 1 Arklow Cloud werd door de duw-/sleepboten Waterpoort en Gruno IV vanaf de bouwwerf aan het Winschoterdiep naar Delfzijl gesleept. Arklow Cloud werd door de duw-/sleepboten Waterpoort en Gruno IV vanaf de bouwwerf aan het Winschoterdiep naar Delfzijl gesleept.

(Henk Zuur)