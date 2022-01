Drempel te hoog of goed voor de kwaliteit: reacties op Europese richtlijn beroepskwalificaties Facebook

Rotterdam 18 januari 2022, 09:00

De Europese Richtlijn Beroepskwalificaties Binnenvaart gaat 18 januari in. Vanaf dat moment zijn de verschillende opleidingseisen voor de functies aan boord van binnenvaartschepen overal in Europa gelijk. Dat idee kan rekenen op een breed draagvlak in de branche. Maar over de uitvoering en resultaten lopen de meningen sterk uiteen, zo blijkt bij een rondgang langs verschillende betrokkenen.

1 / 1 Voor- en tegenstanders aan het woord. (Foto De Wereld van de Binnenvaart) Voor- en tegenstanders aan het woord. (Foto De Wereld van de Binnenvaart)

(Jelmer Bastiaans)