Chinezen zorgen voor booming binnenvaartvervoer in Servië Facebook

Twitter

Email STRAATSBURG 15 januari 2022, 09:00

Het vervoer van goederen over de Servische Donau stijgt al jaren flink. De belangrijkste oorzaak is de overname van de belangrijkste Servische staalfabriek in Smederovo door een Chinees staalbedrijf in 2016.

1 / 1 Servisch vrachtschip in de Donau op doorreis naar Novi Sad. In de verte is het fort Petrovaradin te zien. (Foto Aktron/Wikimedia) Servisch vrachtschip in de Donau op doorreis naar Novi Sad. In de verte is het fort Petrovaradin te zien. (Foto Aktron/Wikimedia)

(Erik van Huizen)