Mark Harbers (VVD) nieuwe minister Infrastructuur en Waterstaat

Email Den Haag 30 december 2021, 17:58

Mark Harbers wordt minister van Infrastructuur en Waterstaat in kabinet Rutte IV. In kabinet Rutte III was hij staatssecretaris van Asiel en Migratie.

1 / 1 Mark Harbers is de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat. (Foto VVD) Mark Harbers is de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat. (Foto VVD)

Harbers was staatssecretaris van Asiel en Migratie in het vorige kabinet maar moest aftreden na gerommel door zijn ministerie met cijfers over criminaliteit onder asielzoekers.

Visser keert niet terug

De VVD maakte alle namen bekend. Daaruit bleek dat demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat in kabinet Rutte III Barbara Visser niet terug keert in het nieuwe kabinet.

Partijvoorzitter Christianne van der Wal is de beoogde minister voor Natuur en Stikstof en provinciebestuurder Christophe van der Maat wordt staatssecretaris van Defensie.

Wie staatssecretaris wordt is nog onduidelijk, wel is bekend dat het een CDA’er wordt.

(Jelmer Bastiaans/ANP)