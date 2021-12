Vermoedelijk drank in spel: arrestaties na dodelijke aanvaring Scot Carrier met Karin Høj Facebook

Twitter

Email Bornholm 13 december 2021, 18:33

De Zweedse politie heeft twee bemanningsleden van het Britse schip Scot Carrier aangehouden op verdenking van nalatigheid met de dood tot gevolg. Het vermoeden bestaat dat de Britse en de Kroatische verdachte dronken waren toen ze in de nacht van zondag op maandag voor de kust van Zweden in aanvaring kwamen met een Deens vrachtschip.

1 / 1 De Zweedse politie heeft twee bemanningsleden van het Britse schip Scot Carrier aangehouden op verdenking van nalatigheid met de dood tot gevolg. Foto ANP De Zweedse politie heeft twee bemanningsleden van het Britse schip Scot Carrier aangehouden op verdenking van nalatigheid met de dood tot gevolg. Foto ANP

Een van de twee bemanningsleden van het Deense schip, dat kapseisde na het ongeval, is uren later dood teruggevonden. Zijn lichaam bevond zich op het Deense schip Karin Høj, bevestigde een politiewoordvoerder eerder. Het tweede bemanningslid wordt nog vermist.

De 55 meter lange Karin Høj en de 90 meter lange Scot Carrier voeren op het moment van de aanvaring in dezelfde richting, zeggen de autoriteiten in Denemarken en Zweden. Bij het eiland Bornholm is met zeker negen boten en een helikopter gezocht naar slachtoffers.

In eerste instantie was onduidelijk wat de oorzaak was van het ongeval. Er was sprake van mist, maar die was volgens de Deense meteorologische dienst niet bijzonder dicht. De Zweedse kustwacht zei eerder al dat werd gekeken of sprake was ernstige nalatigheid.

Voor het leven van de nog vermiste opvarende van de Karin Hoj moet worden gevreesd. De Deense autoriteiten zeggen dat er geen teken is dat de bemanningsleden reddingsboten of andere noodapparatuur hebben gebruikt.

Lees ook:

Schip Karin Hoej kapseist na aanvaring met Scot Carrier op Oostzee (Rene Quist)