Schip Karin Hoej kapseist na aanvaring met Scot Carrier op Oostzee Facebook

Twitter

Email BORNHOLM 13 december 2021, 09:26

Het droge ladingschip Scot Carrier, dat onder Britse vlag vaart, is maandagochtend vroeg voor de zuidkust van Zweden in aanvaring gekomen met een ander vrachtschip, Karin Hoej, dat onder Deense vlag vaart. De Karin Hoej is daarbij gekapseisd en twee mensen zouden overboord zijn geslagen. Inmiddels is er een enorme reddingsoperatie op gang gekomen.

1 / 1 Splijthopper Karin Hoej is gekapseisd. (Foto TT/ANP) Splijthopper Karin Hoej is gekapseisd. (Foto TT/ANP)

Het incident vond plaats tussen de Zweedse kustplaats Ystad en het nabijgelegen eiland Bornholm rond 3:30 uur op maandagochtend. De kustwacht gaat het gekapseisde vaartuig nu naar Sandhammar bergen om te voorkomen dat het zinkt en om duikers in staat te stellen naar vermiste bemanningsleden te zoeken.

Het vrachtschip Karin Hoej is gekapseisd en ligt op zijn kop, terwijl de Scot Carrier naar verluidt nog functioneert. De bemanning van dat schip is veilig. De Zweedse Maritieme Dienst kan niet zeggen wat de vermoedelijke oorzaak van de aanvaring is. Een tiental boten en helikopters uit Zweden en Denemarken helpen bij de reddingswerkzaamheden, evenals een Brits koopvaardijschip dat in de buurt was.

Lees ook:

(René Quist)