Een van de twee bemanningsleden van een Deens vrachtschip, dat in de nacht van zondag op maandag is gekapseisd na een scheepsongeval voor de kust van Zweden, is dood teruggevonden. Zijn lichaam bevond zich op de Deense Karin Hoej, bevestigt een politiewoordvoerder. Het vaartuig kwam ’s nachts in aanvaring met een Brits vrachtvaartuig. Het tweede bemanningslid van het Deense schip wordt nog vermist.

