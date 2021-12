[UPDATE] Havenbedrijf wint kort geding over kegelplaatsen van Wim Beelen Facebook

Twitter

Email Amsterdam 02 december 2021, 16:37

Projectontwikkelaar Larendael moet weer tankers toelaten op de veertien kegelplaatsen aan de Stromboliweg in het westelijk havengebied van Amsterdam. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank in Amsterdam bepaald in een kort geding dat het Havenbedrijf tegen het bedrijf van eigenaar Wim Beelen had aangespannen.

1 / 1 De rechter veegde berekening van de kant van Wim Beelen dat het Havenbedrijf ruim voldoende kegelplaatsen ter beschikking heeft van tafel. De rechter veegde berekening van de kant van Wim Beelen dat het Havenbedrijf ruim voldoende kegelplaatsen ter beschikking heeft van tafel.

(Bart Oosterveld)