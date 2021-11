Studio Schuttevaer: Waarom varende vrouwen de binnenvaart verder kunnen helpen Facebook

Twitter

Email Rotterdam 19 november 2021, 13:35

Sendo Shipping wilt de krapte op de arbeidsmarkt oplossen door meer vrouwen naar de binnenvaart te halen. Ruben van der Meer van Sendo Shipping gaat vanmiddag in Studio Schuttevaer uitleggen hoe ze dat doen. Ook is er aandacht voor de reductieverplichting in de binnenvaart.

Studio Schuttevaer vrijdagmiddag 16:00 op YouTube.

1 / 1 De Sendo Liner van Sendo Shipping. (Foto Archief Schuttevaer) De Sendo Liner van Sendo Shipping. (Foto Archief Schuttevaer)

(Jelmer Bastiaans)