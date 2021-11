Michelin ontwikkelt opblaasbaar zeil voor koopvaardij Facebook

Michelin wil de zeevaart wereldwijd ingrijpend veranderen door weer windkracht in te zetten. De Franse autobandenfabrikant is niet de enige die weer toekomst ziet in zeilvaart. Maar Michelin kiest wel een bijzondere oplossing: een revolutionair opblaasbaar zeil van ultralicht doek.

