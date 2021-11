Maaskant levert nieuwe boomkorkotter aan Belgische reder Eddie Cattoor Facebook

07 november 2021, 09:00

De nieuwste Belgische boomkorkotter Z-91 Franson is aan zijn eerste visreis begonnen in het Bristol Kanaal. Maaskant Shipyards leverde de 37,90 meter lange en 8,50 meter brede kotter onlangs op aan reder Eddie Cattoor van Rederij Long Ships in Zeebrugge.