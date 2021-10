Inwoners Leimuiden eisen brugwachter terug

Hier eindelijk eens wat prijzen voor het ‘ombouwen’ van een brug voor afstandsbediening. Ik heb er nooit in geloofd dat het voordeliger is. Veel vaker storingen, veel meer apparatuur nodig (aanschaf + af en toe vervangen/repareren).

Ook extra marifoonantennes langs de route, omdat je anders de centrale bediening niet kunt bereiken.

Kost het ombouwen van een brug tussen de 0,7 en 1,7 miljoen euro, dan is dat gemiddeld 1,2 miljoen per brug. Wat verdient een brugwachter? Volgens mij kan die daar heel wat jaartjes voor zitten, een jaar of 20? Bovendien kan de helft van z’n loon al betaald worden van de extra monteurskosten die regelmatig nodig zijn voor storingen die je niet gehad zou hebben als hij niet op afstand bediend werd.

Ga terug naar in elk bedieningshok een man, vrouw, genderneutrale, transgender of wat dan ook (wel voor allemaal een apart toilet natuurlijk).