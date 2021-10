Douanier aangehouden in Rotterdam op verdenking van corruptie Facebook

In zijn woning in Rotterdam heeft de politie dinsdag een 29-jarige douanier aangehouden, op verdenking van corruptie. De man zou informatie over de Rotterdamse haven hebben verkocht aan criminelen.

1 / 1 Het Combiteam Havens is een permanent samenwerkingsverband tussen de FIOD, politie, Rijksrecherche en Openbaar Ministerie. (Foto Twitter / FIOD) Het Combiteam Havens is een permanent samenwerkingsverband tussen de FIOD, politie, Rijksrecherche en Openbaar Ministerie. (Foto Twitter / FIOD)

Het Openbaar Ministerie verdenkt de de man behalve van corruptie ook van computervredebreuk en het schenden van zijn ambtsgeheim. De verdachte zit in zogeheten beperkingen en mag alleen contact met zijn advocaat hebben. Het OM kan vanwege de beperkingen geen verdere informatie geven over het strafrechtelijk onderzoek.

(ANP / JB)