Brand op zeeschip in Sint-Laurenshaven nog niet geblust Facebook

Twitter

Email Rozenburg 08 september 2021, 16:51

Op het bulkschip An Chang is woensdagmiddag 8 september een brand gaande. De An Chang ligt afgemeerd bij het metaalbedrijf EMR in de Rotterdamse Sint-Laurenshaven. Het schip is geladen met schroot en de brandweer is bezig met het onder controle krijgen van de brand.

1 / 1 Afgaande op Marinetraffic ligt de An Chang hierachter. (Foto MediaTV) Afgaande op Marinetraffic ligt de An Chang hierachter. (Foto MediaTV)

‘Om half 2 kregen we een melding dat er zwarte rook uit het schip zou komen’, vertelt Daphne Rozenburg, woordvoerder van Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. ‘In een van de ruimen van het schepen is het gaan schroeien.’ Dit kan volgens Rozenburg twee oorzaken hebben. ‘Of doordat het is gaan broeien of door lithiumbatterijen.’

De brandweer heeft vervolgens de lading geprobeerd nat te maken. Dit gebeurde deels in het schip en deels op kade, waarnaar de lading werd overgebracht.

In het nabijgelegen Rozenburg heeft er een meetploeg rond gelopen. Zolang de brand nog niet geblust is, is de kans aanwezig dat inwoners nog last hebben van stank. ‘Is dat het geval, sluit dan ramen en deuren is het advies.’

De An Chang is een 190 meter lang schip en gebouwd in 2009. Het schip was vanuit de Botlek onderweg naar Dumyat in Egypte.

Lees ook:

(Jelmer Bastiaans)