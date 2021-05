[UPDATE] Mogelijk 3 doden door grote brand bij Hoogendoorn aan Beatrixhaven Werkendam Facebook

Een uitslaande brand in een woning aan de Beatrixhaven in Werkendam (Noord-Brabant) heeft waarschijnlijk het leven gekost aan drie mensen, zegt de Veiligheidsregio. Er is veel rookoverlast.

De brandweer is er met onder meer vier tankautospuiten en een hoogwerker. Ook is er een blusboot aanwezig. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. De brand woedt boven een bedrijf voor betimmeringen en interieurbouw. Volgens aanwezige getuigen gaat het om Hoogendoorn Maritieme betimmeringen.

Omdat er kans op uitbreiding van de brand bestaat zet brandweer extra materieel in. De drone komt ook ter plaatse om (warmte)beelden van bovenaf te maken.

De brand is deels uitgebreid naar het naastgelegen appartement en het onderliggende bedrijf voor betimmeringen en interieurbouw. Brandweer probeert verdere uitbreiding te voorkomen. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio zegt dat er mogelijk drie mensen om het leven zijn gekomen. Een gezin dat in een aangrenzend huis verbleef, kon om acht uur bijtijds naar buiten komen.

‘Er wonen daar drie mensen en we vermoeden dat die op zondagochtend 08.00 uur wel aanwezig waren. Maar dat is een aanname, we moeten dat goed onderzoeken’, zegt een woordvoerster van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Vervolg van zere grote brand aan de Beatrixhaven in #Werkendam het betreft een bovenwoning de #lifeliner2 ook oproepen pic.twitter.com/9gDeb4jqwk — Niels Wolterink (@NWolterink) May 2, 2021

De brandweer kreeg zondagochtend rond 08.00 uur een melding van de brand. Inmiddels is opgeschaald naar een Grip 1-situatie. Dat gebeurt vooral bij grote incidenten omdat er samenwerking nodig is tussen verschillende hulpdiensten. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant meldt dat er veel rookontwikkeling is ontstaan. Een van de kerken zou ook ontruimd zijn.

Volgens Rijkswaterstaat zijn er geen gevolgen voor de scheepvaart.

De blusboot is ook aanwezig.

In april 2008 werd Hoogendoorn getroffen door een grote bedrijfsbrand, waardoor een grote hal verloren ging. (Rene Quist)