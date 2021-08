Rijkswaterstaat enquêteert beroepsschippers over kwaliteit vaarwegen Facebook

Twitter

Email Rotterdam 18 augustus 2021, 14:02

Rijkswaterstaat en provincies hebben marktonderzoeksbureau I&O Research opdracht gegeven onderzoek te doen naar de tevredenheid van beroepsschippers over de Nederlandse vaarwegen.

1 / 1 De resultaten van het onderzoek gaan gebruikt worden in verbeteracties. (Foto: RWS / Harry Reeken) De resultaten van het onderzoek gaan gebruikt worden in verbeteracties. (Foto: RWS / Harry Reeken)

De volgende onderwerpen worden onderzocht: kwaliteit van de vaarwegen, veiligheid van de vaarwegen, werkzaamheden en verkeersinformatie. De resultaten worden gebruikt als input voor beleidsadviezen en verbeteracties.

Beroepsschippers hebben als het goed is een uitnodiging van Rijkswaterstaat ontvangen om deel te nemen aan het onderzoek. Hiervoor dient een online vragenlijst te worden ingevuld. Heeft u geen uitnodiging gekregen, dan is het ook mogelijk om via deze link aan het onderzoek deel te nemen.

Lees ook:

(Jelmer Bastiaans)