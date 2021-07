Schuttevaer Premium Van Oord voert 850.000 kubieke meter bagger weg uit Averijhavendepot IJmuiden Facebook

Twitter

IJMUIDEN 28 juli 2021, 15:00

Rijkswaterstaat heeft Van Oord opdracht gegeven meer dan 850.000 kubieke meter verontreinigde baggerspecie te verwijderen uit het Averijhavendepot in IJmuiden. Het is de eerste stap in de evolutie van het gebied naar Energiehaven.