Aanvaring passagierschip en jacht in Sneek

Het passagierschip Rembrandt van Rijn is op de Houkesleat bij Sneek in aanvaring gekomen met een jacht. De schade aan het 110-meter lange schip valt mee, het jacht heeft water gemaakt.

1 / 1 Politie heeft de Rembrandt van Rijn betreden om het voorval in kaart te brengen. (Foto Noordernieuws) Politie heeft de Rembrandt van Rijn betreden om het voorval in kaart te brengen. (Foto Noordernieuws)

Hoe de aanvaring tot stand is gekomen is voor de politie nog onduidelijk. Wel is duidelijk dat na de aanvaring het jacht water heeft gemaakt en dat de brandweer heeft geholpen dit eruit te pompen.

‘Een van de opvarenden van het jacht is van de schrik onwel geworden’, vertelt een woordvoerder van de politie Noord-Nederland, ‘De persoon is door het aanwezige ambulancepersoneel gecontroleerd.’

De brandweer laat weten dat het jacht naar een haven in de buurt is gegaan voor verdere controle. De Rembrandt van Rijn ligt zonder echte schade aan de kade.

