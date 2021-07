Schuttevaer Premium Thun Empower zonder ceremonie te water Facebook

Twitter

Email LEER 27 juli 2021, 12:00

Scheepswerf Ferus Smit in Leer heeft donderdag 22 juli zonder ceremonie bouwnummer 452 voor Thun Tankers te water gelaten. Nederland kleurt momenteel dieprood op de Covid-19 kaart, waardoor in Duitsland extra coronamaatregelen gelden voor mensen die naar Duitsland reizen. Voor de rederij was dit reden geen delegatie naar Leer te laten afreizen om getuige te zijn van de tewaterlating.