Politie wil vaarbewijsplicht vanaf acht meter lengte en praktijkexamen

De politie pleit voor een praktijkexamen voor het klein vaarbewijs en uitbreiding van de vaarbewijsplicht naar schepen vanaf acht meter lengte. Dat meldt RTL Nieuws.

1 / 1 Het behalen van het vaarbewijs kan nu nog op basis van een theorie-examen en dan wordt geen roer aangeraakt. (Foto Varen doe je samen!) Het behalen van het vaarbewijs kan nu nog op basis van een theorie-examen en dan wordt geen roer aangeraakt. (Foto Varen doe je samen!)

Een vaarbewijs is momenteel verplicht voor recreatieschippers van schepen langer dan 15 meter of die sneller kunnen varen dan 20 kilometer per uur. De politie wil dat dit wordt verscherpt, omdat de recreatievaart bij de helft van de scheepsongelukken betrokken is.

Ook een praktijktoets moet bijdragen aan de vaardigheden van de recreatievaart. Het behalen van het vaarbewijs kan nu nog op basis van een theorie-examen. Daarvoor hoeft geen roer te worden aangeraakt.

In Studio Schuttevaer ging het onlangs ook over de aanvaringen en de rol van de recreatievaart hierin. Leny van Toorenburg (BLN-Schuttevaer) en Maurits van der Linde (Platform Zero Incidents) waren te gast:

(Jelmer Bastiaans)