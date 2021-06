Studio Schuttevaer: Kunnen pleziervaart en beroepsvaart elkaar begrijpen? Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 18 juni 2021, 10:45

Het recreatieseizoen is in volle gang, en veel beroepsschippers kunnen zich ergeren aan de pleziervaart. In de aankomende aflevering van Studio Schuttevaer wordt er uitgebreid gesproken over het samen veilig varen. Kunnen de twee groepen varenden elkaar beter begrijpen?

1 / 1 Beroepsvaart kan zich mateloos irriteren aan de pleziervaart. (Foto Varen doe je samen!) Beroepsvaart kan zich mateloos irriteren aan de pleziervaart. (Foto Varen doe je samen!)

Roeland van Basten Batenburg verscheen onlangs in de krant en op de website. Hij heeft een YouTube-kanaal waarmee hij probeert om pleziervaarders veiligheid en vaarweg-etiquette probeert uit te leggen. Ook Andries de Weerd van BLN-Schuttevaer en een afgevaardigde van Varen doe je samen! praten met hoofdredacteur René Quist over het onderwerp.

Kijk en denk vanaf 16:00 uur live mee via deze link:

(REDACTIE)