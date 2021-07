Schuttevaer Premium Terminal Emmerich krijgt meer ruimte en snelheid Facebook

EMMERICH 17 juli 2021, 12:00

Containerterminal DeltaPort Niederreinhäfen in Emmerich wordt in twee stappen uitgebreid. In eerste instantie komt er 4000 vierkante meter bij, korte tijd later in 2022 gevolgd door nog eens 8000 vierkante meter. Verder wordt de kraanbaan verzwaard voor een nieuwe portaalkraan.