Motorstoringen door biobrandstof baart Meldpunt grote zorgen

ZWIJNDRECHT 14 juli 2021, 12:30

Bij het Meldpunt Binnenvaart zijn in een halfjaar ruim twintig meldingen binnengekomen over defecte scheepsmotoren na het gebruik van biobrandstoffen. Dat blijkt uit een tussentijdse rapportage van Meldpunt Biobrandstoffen. Het Meldpunt vreest een forse toename in 2022 als het percentage bijgemengde biobrandstof stijgt.