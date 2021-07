Schuttevaer Premium Eerste twee elektrische binnenvaartschepen varen deze zomer op ZESpack-batterijcontainers Facebook

ALPHEN a/d RIJN 14 juli 2021, 15:00

Zero Emission Services (ZES) neemt nog deze zomer de eerste twee ZESpack batterijcontainers voor elektrisch aangedreven binnenvaartschepen in gebruik. Op het Alpherium in Alphen aan den Rijn legt het consortium momenteel de laatste hand aan de eerste twee ZESpacks en bijbehorend laadstation.