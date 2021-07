Insteekhaven Werkendam op losse schroeven

Als ik het goed begrijp wordt deze haven niet voor de doorgaande Beroepsscheepvaart, u bent tenslotte in gesprek met Maritime Industrie.

Wat is er op tegen om in het verlengde van de dijk , boven de splitsing aanlegplaatsen te creeren met afloopmogelijkheid, dit is een mooie plaats voor de doorgaande Scheepvaart, je hoeft geen Haven in en uit te varen, en je staat midden in Werkendam.