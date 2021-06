Column BLN-Schuttevaer: Verwarrende navigatieverlichting

Nog een paar dingen:

Tweede toplicht op een 135-er is heel vaak aan de pet van de stuurhut bevestigd. Fout: Hij moet 22,5 graden achterlijker dan dwars schijnen. Dat kan dan nooit, want de pet zit in de weg. Hij zou dus OP de pet moeten staan.

En dan nog de gekken die aan SB een groene lichtslang een de boeiing hebben en aan BB een rode. Loopt je zo’n schip van achteren op, dan denk je in eerste instantie dat je een schip tegenkomt, alhoewel rood en groen dan omgewisseld (lijken te) zijn.

Het genoemde met de boordlichten voorop is minder verwarrend als er een tweede toplicht achterop is. Hoewel grote ferries op zee soms het tweede toplicht ook nog op minder dan de helft van de scheepslengte hebben staan.