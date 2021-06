Schuttevaer Premium Eerste 20.000 prikken voor zeevarenden worden vanaf 15 juni gezet Facebook

Rotterdam 11 juni 2021, 12:20

De vaccinatie van zeevarenden gaat dinsdag 15 juni van start. Het eerste deel van de in totaal 50.000 vaccins worden gezet in de Rotterdamse, Amsterdamse en Groningse haven als mede in de North Sea Port en op luchthaven Schiphol. Het vaccin is beschikbaar gesteld voor alle zeevarenden, ongeacht nationaliteit, op schepen onder Nederlandse vlag of beheer.