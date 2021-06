Schuttevaer Premium Hapag Lloyd heeft grootste tot LNG omgebouwde containerschip ter wereld Facebook

Twitter

Email Hamburg 09 juni 2021, 07:00

Het grootste tot LNG omgebouwde containerschip ter wereld is klaar. Het gaat om de Brussels Express (15.000 teu) van Hapag-Lloyd die omgebouwd is op de Huarun Dadong werf in Shanghai.