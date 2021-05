Schuttevaer Premium [VIDEO] Ferus Smit laat Arklow Artist ongedoopt te water Facebook

WESTERBROEK 03 mei 2021, 17:36

Scheepswerf Ferus Smit in Westerbroek heeft vrijdag 30 april met assistentie van de sleepboten Gruno van Bijma Zuidbroek en Watergeus van Wagenborg Delfzijl, bouwnummer 442 te water gelaten. Hoewel het werfterrein vanwege coronamaatregelen voor publiek was gesloten, was er aan de overzijde van werf grote publieke belangstelling voor de tewaterlating.