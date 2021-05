Hennepplantage gevonden op binnenvaartschip Perla Facebook

De politie heeft vrijdag 30 april een hennepkwekerij van meer dan 1000 planten aangetroffen op een binnenvaartschip Perla in het Prinses Margrietkanaal ter hoogte van Spannenburg. De plantage op het schip is dezelfde dag -en opeenvolgende nacht- nog ontmanteld.

Agenten van de Landelijke Eenheid Noord-Oost werden geattendeerd op een ongewone situatie bij een binnenvaartschip. Toen zij poolshoogte gingen nemen, troffen zij in de laadruimte van het schip meerdere ruimtes met hennepplanten aan. De ontmanteling heeft tot in de vroege ochtend van zaterdag 1 mei geduurd, zo laat de politie weten.

Het binnenvaartschip Perla is door de politie in beslaggenomen en het onderzoek is in volle gang. De Perla is een drogeladingschip uit 1954. De laatst bekende eigenaar was A. De Waard en toen heette het schip Fox. In 2018 werd het schip verkocht.

Het gebeurt vaker dat er een wietplantage wordt ontdekt aan boord van een binnenvaartschip. De politie heeft in oktober 2020 een grote hennepkwekerij ontdekt op een vrachtschip in Werkendam. Het schip lag aan de kade in een van de havens aan het Steurgat. (Rene Quist)