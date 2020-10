Schuttevaer Premium [UPDATE] Politie vindt grote hennepkwekerij op vrachtschip in Werkendam Facebook

WERKENDAM 10 oktober 2020, 11:30

De politie heeft donderdagmiddag een grote hennepkwekerij ontdekt op een vrachtschip in Werkendam. Het schip lag aan de kade in een van de havens aan het Steurgat. In de kwekerij stonden ruim 2000 hennepplanten en honderden stekjes. Ook hielden ze een verdachte aan, het gaat om een 30-jarige man uit Woudrichem.

1 / 1 Het schip aan de kade in een van de havens aan het Steurgat (Foto politie) Het schip aan de kade in een van de havens aan het Steurgat (Foto politie)