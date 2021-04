Schuttevaer Premium Schip Blue Tern steekt ver uit boven de Rotterdamse hoogbouw Facebook

Twitter

Rotterdam 16 april 2021, 14:40

Wel vaker wordt de Rotterdamse skyline verreikt met grote schepen. Maar afgelopen donderdag was het toch wel een heel gek gezicht. In de Waalhaven van Rotterdam was het kraanschip Blue Tern bezig met een test.