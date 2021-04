Schuttevaer Premium In beslag genomen Zuid-Koreaanse olietanker door Iran vrijgegeven Facebook

Teheran 09 april 2021, 10:11

Het Zuid-Koreaanse schip dat door Iran eerder dit jaar in beslag is genomen is door het land vrijgegeven. Ook de kapitein is door Iran vrijgelaten, meldde het Zuid-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag.