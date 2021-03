Schuttevaer Premium Havenbedrijf Rotterdam neemt afscheid van laatste ijsbreker RPA 20 Facebook

ROTTERDAM 26 maart 2021, 12:00

De RPA 20, de laatste ijsbreker van Rotterdam, is verkocht aan aannemer Zijsling en Zonen BV in Friesland, die ook het zusterschip RPA 24 in bezit heeft.