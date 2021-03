Schuttevaer Premium STC-KNRM ontwikkelt geavanceerde online veiligheidstrainingen Facebook

Rotterdam 11 maart 2021, 12:00

Het in maritieme veiligheidstrainingen gespecialiseerde STC-KNRM uit Rotterdam heeft een geavanceerd audiovisueel leerprogramma ontwikkeld waarmee cursisten uit de offshore- wind en scheepvaart industrie het theoretische deel van onder andere de STCW- of andere veiligheidstraining thuis of aan boord on- en offline kunnen volgen en afronden.