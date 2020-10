Schuttevaer Premium Bij STC kan je binnen één jaar machinist worden Facebook

Email ROTTERDAM 28 oktober 2020, 15:00

Machinist in de binnenvaart worden? Dat kon tot voor kort alleen door vaardagen te maken. Een erkende opleiding voor zij-instromers bestond hier niet voor. Na zes jaar aan boord van een schip, krijg je als bemanningslid vanzelf het stempel ‘machinist’ in je dienstboekje. Ongeacht of je daarvoor daadwerkelijk de kennis in huis hebt.

De pilotgroep de eerste praktijkweek nog succesvol afronden, maar toen sloeg het coronavirus toe en werd alles anders. (Foto STC)