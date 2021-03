Schuttevaer Premium MSC schip met recorddiepgang door Schelde Facebook

ANTWERPEN 01 maart 2021, 10:45

Voor het eerst is een schip met een diepgang van 15meter70 door de Schelde gevaren. De MSC Regulus meerde rond 20h00 aan in het Deurganckdock in Antwerpen. Het betreft een proef van de Belgische rivierloodsen die willen aantonen dat de maximale diepgang in de Schelde 16 meter betreft waardoor het mogelijk wordt meer containers mee te nemen aan boord.