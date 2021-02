Schuttevaer Premium Containerreus MSC opent nieuwe binnenvaart-terminal North Sea Port Facebook

TERNEUZEN 27 februari 2021, 09:00

Containervervoerder MSC opent een nieuw containerdepot bij Vlaeynatie aan de Autrichehaven in Westdorpe, Zeeuws-Vlaanderen. Het scheepvaartbedrijf stelt daar containers ter beschikking voor haar klanten. Het depot is bereikbaar per binnenschip, trein en vrachtwagen en biedt een containeroverslagcapaciteit van 20.000 teu per jaar.