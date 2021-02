Schuttevaer Premium Nautilus wil wereldwijd vaccinatieprogramma voor maritieme werknemers Facebook

ROTTERDAM 24 februari 2021, 15:00

De Nautilus Federatie, een groep van 22 maritieme vakbonden, roept op tot een wereldwijd vaccinatieprogramma voor maritieme werknemers in de zee- en binnenvaart. De Coronacrisis brengt wereldwijd de tijdige aflossing van scheepsbemanningen in gevaar. Als alle varenden zijn gevaccineerd, is vrij reizen weer mogelijk.