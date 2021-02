Schuttevaer Premium Aan de Reis: Nog steeds rustig door winterweer Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 17 februari 2021, 10:00

Dolomiet zand werd van Marche-les-Dames naar Stein gevaren voor 3,25 euro per ton. Tarwe ging van Metz naar Maasbracht en Maashees of Venlo voor 8,25 tot 8,50 euro per ton. Naar Antwerpen was de prijs voor tarwe 6,50 per ton, naar Eemshaven 8,50 euro per ton en naar Duinkerke 13 euro per ton. Petrochemische stoffen gingen van Gent naar Rheinbrohl voor 5,85 euro per ton. Van Andernach naar Pannerden werd lava gevaren voor 2,50 euro per ton.