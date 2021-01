Dode bij ontvoering 15 man van containerschip Mozart Facebook

Bij de ontvoering van 15 bemanningsleden van het onder Liberiaanse vlag varende containerschip Mozart is een dode gevallen toen piraten de ruimte bestormden waar de bemanning zich had verschanst. Het incident begon zaterdagochtend kort na vijf uur in de Golf van Guinee, 100 mijl ten noordwesten van de eilandstaat Sao Tomé en Principe.

Het onder Liberiaanse vlag varende schip (222×30 m., 2824 TEU) was onderweg van Lagos naar Kaapstad. De waarschijnlijk Nigeriaanse piraten lieten drie bemanningsleden op het schip achter. De nationaliteit van de ontvoerden en het slachtoffer is niet bekend

Volgens beveiligingsbedrijf Dryad Global, dat als eerste melding maakte van de actie, werd nog niet eerder een overval op een schip zo ver uit de Afrikaanse kust uitgevoerd en niet eerder werden zo veel bemanningsleden ontvoerd. In november vorig jaar werden 14 men ontvoerd van het Chinese zware ladingschip Zhen Hua 7.De kaping had plaats op 225 mijl uit de zuidkust van Nigeria en 250 mijl ten westen van Libreville (Gabon).

Het is het vijfde geval van piraterij in de Golf van Guinee in 2021 en de tweede keer dat piraten aan boord gingen. In andere gevallen kon de aanval worden afgeslagen. De Nigeriaanse marine speelde daarbij een aantal keren een belangrijke rol. Het land heeft onder meer door de aankoop van snelle patrouilleboten het offensief tegen de piraterij voor haar kust ingezet.

Eind december deed de rederij Maersk een dringend beroep op de internationale gemeenschap om meer te gaan doen tegen piraterij in de Golf van Guinee. Het gebied is door verzekeraars tot risicogebied uitgeroepen. Verzekeringspremies zijn omhoog gegaan en reders huren particuliere beveiligers in, wat de vrachtkosten fors opdrijft. Maersk wil dat er meer marinevaartuigen naar het gebied worden gedirigeerd zoals dat ook voor de kust van Somalië gebeurde.

Het International Maritime Bureau adviseerde de scheepvaart onlangs om 200 tot 250 mijl uit de kust te varen bij het passeren van het gebied. Probleem is dat er scheepvaart blijft naar de havens van Ivoorkust, via Nigeria naar Gabon.

Al eerder werd geconstateerd dat Sao Tomé meer en meer een rol speelt bij de piraterij. Piraten zouden daar hun voorraden aanvullen en brandstof inslaan. De acties worden vervolgens gecoördineerd van moederschepen die ver op zee blijven, op de rand van de exclusieve economische zone op 200 mijl uit de kust.

