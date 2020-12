Schuttevaer Premium Maersk wil actie tegen piraterij in Golf van Guinee Facebook

KOPENHAGEN 28 december 2020, 15:00

De rederij Maersk wil dat de internationale gemeenschap meer gaat doen aan bestrijding van piraterij in de Golf van Guinee. De laatste weken volgen aanvallen op schepen elkaar in hoog tempo op en afgelopen wekend was ook de Maersk Cadiz betrokken bij een aanval door piraten. Een aantal piraten ging zaterdag voor de Nigeriaanse kust aan boord van het 250 meter lange schip dat onderweg was van Ghana naar Kameroen.

