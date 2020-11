Schuttevaer Premium Piraten ontvoeren 14 bemanningsleden zware-ladingschip Zhen Hua 7 Facebook

SAO TOMÉ 17 november 2020, 09:02

Piraten in de Golf van Guinee hebben afgelopen weekend 14 Chinese bemanningsleden van het 50.000 dwt zware-ladingschip Zhen Hua 7 ontvoerd. Het was het achtste geweldsincident in de regio in negen dagen. Een aanval op het actieschip Bob Barker van Sea Shepherd werd afgeslagen.