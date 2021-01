Schuttevaer Premium De Samenwerking blijft de spits trouw Facebook

Twitter

HEKENDORP 05 januari 2021, 07:00

De coöperatieve landbouwvereniging De Samenwerking blijft ook in de toekomst gebruik maken van spitsen om grondstoffen via de Hollandse IJssel naar haar veevoederfabriek in Hekendorp aan te voeren. Dat zegt directeur Willy Hanssen.

1 / 1 De mengvoederfabriek De Samenwerking aan de Hollandse IJssel in Hekendorp. (Foto Bart Oosterveld) De mengvoederfabriek De Samenwerking aan de Hollandse IJssel in Hekendorp. (Foto Bart Oosterveld)