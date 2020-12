Schuttevaer Premium ‘”Aruba-route” moet uit het binnenvaartonderwijs’ Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 10 december 2020, 17:30

Wat een matroos of kapitein moet kennen en kunnen is vanaf 17 januari 2022 is in alle landen van Europese Unie gelijk, want op die datum treedt een nieuwe ‘gouden standaard’ in werking. Handig, maar dan moeten ook de binnenvaartscholen in alle lidstaten samenwerken aan geharmoniseerde opleidingen. Het project Competing voorziet daarin, en is nu halverwege.

1 / 1 Smallegange: ‘Als het gaat om wereldwijde impact, kan dit project echt heel groot worden. Eentje waarvan heel de wereldwijde binnenvaart profijt kan hebben. Maar eerst ons eigen huiswerk doen. We praten we verder na januari 2022.’ (Foto Ilja Post) Smallegange: ‘Als het gaat om wereldwijde impact, kan dit project echt heel groot worden. Eentje waarvan heel de wereldwijde binnenvaart profijt kan hebben. Maar eerst ons eigen huiswerk doen. We praten we verder na januari 2022.’ (Foto Ilja Post)