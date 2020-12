Schuttevaer Premium Schippers Eichhorn en Borremans richten community Binnenvaart Kennis in Facebook

ROTTERDAM 01 december 2020, 12:00

Schippers weten veel, maar niet alles. Veel schippers bellen of appen collega’s als zij onverhoopt iets niet weten. Tankerkapitein Ed Eichhorn is zo’n schipper die best vaak een vraag beantwoordt. Samen met collega-schipper Rob Borremans bedacht hij Binnenvaart Kennis. Een website, community en een Whatsapp-groep waar schippers binnenvaartkennis delen. De twee leggen uit hoe het zover is gekomen.

1 / 1 Het logo van Binnenvaart Kennis. (Beeld Binnenvaart Kennis) Het logo van Binnenvaart Kennis. (Beeld Binnenvaart Kennis)